Voortaan coronatest en coronaprik GGD in kantoorflat Eindhoven

Openbaar Ministerie mag Willem Engel vervolgen voor opruiing, vindt rechtbank

Het Openbaar Ministerie mag doorgaan met het vervolgen van corona-activist Willem Engel voor opruiing. Dat heeft de rechtbank Rotterdam vanochtend besloten in een tussentijdse zitting in de zaak. ,,We moeten juist hier het debat over de vrijheid van meningsuiting voeren”, vindt de rechtbank.

13:59