Voorzitter Asociación Iberoamericana Eindhoven neemt afscheid: ‘Je moet niet te lang aan het pluche blijven kleven’

EINDHOVEN - Al bijna negentig jaar is de Asociación Iberoamericana Eindhoven, kortweg AIE genoemd, actief in Eindhoven om er de Spaanse taal en cultuur te promoten. Scheidend voorzitter Anton Harbers weet er met verve over te vertellen.

De AIE was al decennnia in de stad voor de eerste Spaanse gastarbeiders naar Eindhoven kwamen om er voor Philips en andere bedrijven in de regio te werken, maar de relatie met Philips lag wel degelijk ten grondslag aan de oprichting van de vereniging.

Initiatief uitgezonden Philips-medewerkers

,,De AIE werd al in 1934 opgericht en was destijds een initiatief van Nederlandse Philips-medewerkers die voor dat bedrijf in Spaanstalige landen hadden gewerkt, vertelt Harbers. ,,In die jaren drukte Philips al stevige stempels op zijn werknemers. Het bedrijf had toen al vestigingen in de hele wereld en de medewerkers die na hun uitzending naar die landen weer terugkeerden op het nest in Eindhoven, hadden brede interesses. Zij wilden hun opgedane kennis van de taal onderhouden en die van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur verder vergroten. Dat was de basis voor de oprichting van AIE, met in die beginjaren ook financiële ondersteuning van het bedrijf.”

Samenwerking met Centro Español niet gelukt

De vereniging had in die beginjaren nog een beperkt aantal leden, maar groeide snel en telde in de jaren 60 zelfs zo’n 500 tot 600 leden. ,,Maar dat had niets te maken met de Spaanse gastarbeiders die inmiddels naar Eindhoven waren gehaald en zelf ook een Spaanse vereniging, Centro Español, hadden opgericht”, vervolgt Harbers. ,,AIE heeft destijds wel geprobeerd de samenwerking te zoeken en daarover meermalen gesprekken gevoerd. Maar de belangstelling bleek bij beide verenigingen toch ergens anders te liggen en is het niet gelukt iets voor elkaar te betekenen.”

Volledig scherm Binnen de Asociación Iberoamericana Eindhoven is ook een kookclubje actief. © Asociación Iberoamericana Eindhoven

AIE heeft zich in de loop der jaren aangepast aan de tijd, maar het accent van de activiteiten ligt wel nog steeds op taal en cultuur. Behalve taallessen op vijf niveaus is er een literatuurclub en een kookclub actief en zijn er regelmatig lezingen, filmvertoningen, concerten en elk jaar ook een architectuurreis.

Goede culturele programma's

,,Ik heb me er al die jaren met veel plezier voor ingezet”, zegt Harbers. ,,Ik was vooral betrokken bij de organisatie van goede culturele programma's. Heel interessant om daar de juiste mensen voor te zoeken. ,,Dat ik daarmee nu stop en de voorzittershamer overdraag, is omdat ik vind dat je niet te lang aan het pluche moet blijven kleven. Daarom maak ik plaats voor een jongere generatie, AIE-er Geert Krijnen neemt mijn taken over. Maar ik blijf lid en ook actief binnen AIE, maar voortaan gewoon als lid.”

Asociación Iberoamericana Eindhoven neemt op zaterdag 26 november afscheid van zijn voorzitter met een feestje.

Volledig scherm Bij Asociación Iberoamericana Eindhoven worden taallessen Spaans gegeven op vijf niveaus. © Asociación Iberoamericana Eindhoven