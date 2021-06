Vrouw (18) verkracht na discotheekbezoek in België, mogelijk door Eindhovense jongens: ‘Je moet blij zijn dat we je thuisbrengen’

De vrouw zou in december 2019 zijn verkracht nadat ze discotheek Versuz in Hasselt had bezocht. In het tv-programma Opsporing Verzocht vertelt het slachtoffer dat ze op donderdagavond 19 december besluit om met haar zus naar de club te gaan. Ze had het er goed naar haar zin. Wanneer haar zus later die avond naar huis wilt, merkt het slachtoffer op dat ze haar telefoon kwijt is, ze raakt ook haar zus kwijt.

Het slachtoffer raakt met iemand aan de praat die haar naar huis wil brengen. Ze stapt bij hem de auto in, samen met twee andere jongens. Het meisje heeft ze nog niet eerder gezien. ,,Het was heel leuk. Er stond muziek op en we waren aan het meezingen. Echt een afterparty-sfeer.”

‘Een soort garage of tuinhuis’

Plotseling stopt de chauffeur en stappen de twee andere jongens uit. Ze zeggen dat ze haar niet meer thuis willen brengen en voeren haar mee naar een gebouwtje. Volgens het slachtoffer ‘een soort garage of tuinhuis'. Binnen kan ze niet tegen de twee op. De jongens verkrachten haar. Het meisje schreeuwt, waarop één van de jongens zegt dat ze stil moet zijn omdat zijn moeder thuis is. Na afloop moest ze haar kleren aandoen, en zouden de jongens haar alsnog naar huis brengen.

Dezelfde chauffeur die haar eerder vanuit de club naar het gebouwtje vervoerde, pikt haar weer op. ,,Je moet blij zijn dat we je thuisbrengen", zeggen de jongens. Het meisje wordt iets van haar huis uit de auto gezet. Ze gaat naar de dokter en vervolgens naar de politie.

,,Ik denk dat ik hiervoor een liever, opener en socialer persoon was dan dat ik nu ben", zegt ze in het programma. ,,Ik voel me heel onzeker en vaak niet in staat om sociaal te doen tegen andere mensen.” Het verdriet zit een jaar later nog heel diep. ,,Het is een gevoel van stress, een kil gevoel dat door mijn lichaam gaat.”

De politie in België denkt dat de daders uit Eindhoven komen en vraagt iedereen met tips om zich te melden.