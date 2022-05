Vrouw raakt gewond bij botsing met geparkeerde auto in Eindhoven

EINDHOVEN - Een automobiliste is woensdagochtend rond 10.00 uur gewond geraakt bij een botsing met een geparkeerde auto. Dit gebeurde aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Het slachtoffer is uit haar auto gehaald en overgedragen aan de ambulance. De weg werd een tijd afgezet.