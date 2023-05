Vrouw raakt lichtgewond bij steekpartij in Eindhoven, andere vrouw aangehouden na doorzoeken omgeving

Achtervol­gen­de agenten hebben handen vol aan rondscheu­ren­de man in Helmond

HELMOND - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag lang achter een rondscheurende man aan gezeten in Helmond. Hiervoor werden meerdere eenheden gebruikt. Omdat de verdachte op verschillende plekken meer dan 50 kilometer per uur te hard reed, verloor de politie hem enkele keren uit het zicht.