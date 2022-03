Vrouwen rukken op in onze gemeenteraden; in Deurne zijn mannen bijna in minderheid

Ze trokken lange tijd liever niet aan de touwtjes in hun eigen gemeente. Ze hadden er geen trek in of te weinig lef. En was er dan toch een vrouw die een plekje op de lijst van een politieke partij wilde en kreeg, dan waren het meestal toch de mannen die partijleider of wethouder werden. Waardoor vrouwen in de gemeentepolitiek zich keer op keer een excuustruus voelden. Leuk voor ‘erbij’, maar niet goed genoeg om ook aan de knoppen te draaien.