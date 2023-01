Waalrese meestervervalser doet nog één keer zijn verhaal in Eindhoven

,,Ik ben geen oplichter, ik ben een verlichter,” aldus meestervervalser Geert Jan Jansen (Waalre, 1943) in de voorstelling True Copy, een intrigerende mix van documentaire, film en theater van het Vlaamse gezelschap Berlin in samenwerking met Zuidelijk Toneel.

(Nep-)Picasso in Roemenië

Berlin en Zuidelijk Toneel wisten voorafgaand aan True Copy voor de nodige pr te zorgen: tot een gevonden (nep-)Picasso in Roemenië aan toe op Het Journaal. Het is allemaal terug te zien in de voorstelling die draait om vragen als: hoe hypocriet is de kunstwereld, en kun je genieten van een schilderij als je weet dat het vals is?