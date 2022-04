Waarderingssubsidie helpt Eindhoven mooier, schoner en leefbaarder te maken

EINDHOVEN - Zeven initiatieven van gemotiveerde Eindhovenaren zijn donderdagavond beloond met een waarderingssubsidie van de gemeente Eindhoven. Met de cheques van elk 1000 euro kunnen ze de stad weer een stukje mooier, schoner en leefbaarder maken of buurtgenoten een steuntje in de rug bieden.

Zo doet de Stratumse Linda Schellings niets liever dan mensen helpen en koken. Met Linda’s Meal kookt ze elke dag voor zo'n 20 tot 30 mensen die zelf geen warme maaltijd op tafel kunnen zetten. Daarnaast kookt ze twee middagen per week in de Jaguar in Tivoli voor ouderen en verzorgt ze steevast hapjes bij een straat- of buurtfeest in Stratum. Ze maakt alles in haar eigen keuken met beperkte ruimte. Als ze hoort dat ze de subsidie krijgt hoeft ze niet lang na te denken: ,,Mijn oven is kapot, die kan nu gerepareerd worden. En ik wil heel graag een grote koelkast en een grote vriezer. Dat bespaart me niet alleen ruimte, maar ook hoge energiekosten.”

Materialen vervangen of aanschaffen

Ook beheerder Bjorn van het Hooft van wijkcentrum De Jagershoef in Woensel weet meteen wat hij met het extraatje gaat doen. ,,We steken het bedrag in kinderactiviteiten en het vervangen van versleten spullen. Dat is na een moeilijke periode echt nodig.” En zo denken ook de vrijwilligers van de Vergeten Tuin in Gestel erover: ,,Een wildcamera, extra beplanting en meer educatief materiaal voor de schoolklassen die de tuin regelmatig bezoeken.”

Enorm gemotiveerd om door te gaan

Andere Eindhovenaren, zoals de podcastgroep Fakka?! in Woensel-Zuid en de Troep Troopers in Tongelre zijn overdonderd door de onverwachte verrassing. ,,Geen idee nog wat we hiermee gaan doen, in ieder geval iets nuttigs", zegt Thomas Koenen van Fokka?! Zijn groep begon na de avondklokrellen in januari vorig jaar spontaan met de postcasts en snijdt sindsdien veel thema's aan die jongeren bezighouden. ,,Deze subsidie motiveert nu al enorm om ermee door te gaan”, aldus Koenen.”

Quote Dit geld vloeit weer terug naar de wijk met leuke events en het dempen van leed. Want dat is ook hard nodig. Hannie Aarts, Kringloopwinkel Twinkeltje

Ook de Tongelrese Troep Troopers die een enorme groei beleven sinds hun schoonmaakactie op het Stationsplein na de avondklokrellen, zijn verrast door de waardering en besluit dat hun Denktank eerst maar eens rustig moet bekijken hoe ze het geld het beste kunnen inzetten. En de drie dames van kringloopwinkel het Twinkeltje in Strijp weten bijna niet wat hen overkomt door het gemeentelijk gebaar. ,,Wat we hiermee doen weten we echt nog niet, maar je kunt er vanuit gaan dat het weer terugvloeit naar de wijk met leuke events en het dempen van leed. Want dat is ook hard nodig", aldus vrijwilligster Hannie Aarts.

Voor klankbordgroep Woonwagenbewoners tenslotte was er ook een cheque, maar die groep kon donderdagavond niet aanwezig zijn bij de uitreiking.

