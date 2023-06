Waarom een autohater zowaar ineens zin kreeg om een oldtimer te kopen

Met video Thom Meeuwsen heeft op beladen dag hoofdrol bij histori­sche promotie van Mier­lo-Hout: ‘Hoop dat mijn vader trots is’

Mierlo-Hout dwong in een ware thriller met een 4-5 zege voor het eerst in de clubgeschiedenis promotie af naar de eerste klasse. Met twee doelpunten en een assist was Thom Meeuwsen de grote man bij de Helmonders. Voor de vleugelaanvaller was het een extra beladen dag. Hij verloor zijn vader tijdens het seizoen en uitgerekend op vaderdag was hij ook nog jarig en won hij promotie.