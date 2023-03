Waarom PSV al rondkijkt voor de aanval en Pepi een optie kan zijn voor volgend seizoen

Zeepgiete­rij Zeeptopper bestaat 15 jaar: ‘3,6 miljoen verschil­len­de zeepjes leveren’

BEST - Vijftien jaar geleden smolten ze zeep in een pan in de bijkeuken. Inmiddels heeft Zeeptopper twee professionele ketels in C-Park Bata in Best staan, waar de zeepgieterij en winkel gevestigd zijn. Op 25 en 26 maart organiseren ze allerlei activiteiten in Best om het jubileum te vieren.