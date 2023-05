Waarom PSV alweer is gezakt voor de cursus pokeren met clubiconen

Pakjes verdwijnen bij PostNL, maar webshopei­ge­naar Femke krijgt de klachten: ‘Dit kost me wel 100 euro per week’

Een brievenbuspakketje dat twee keer moet worden verstuurd. Klachten over zendingen die nooit worden gevonden. Eigenaren van webshops maken het dagelijks mee. De oorzaak: post blijft in distributiecentra liggen en het is vaak onduidelijk waar het pakket is gebleven. PostNL belooft beterschap, maar niet iedereen vertrouwt daarop.