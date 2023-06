Waarom PSV nog steeds durft te dromen van ‘Xavi 2028’ en daarvoor ver gaat

Slachthuis Geldrop verplaat­sen? Veel te duur, kans van slagen ‘bijna nihil’ en woningbouw niet reëel

GELDROP - Het slachthuis en liefst ook de bedrijven daaromheen weg en dan huizen bouwen. Het idee staat velen in de Geldrop-Mierlose politiek wel aan. Want twee problemen in een keer opgelost. Maar wel een gat van miljoenen in de gemeentebegroting én een wijk waar niemand wil wonen, blijkt nu uit onderzoek.