Wachten tot het echt fout gaat met vrouw (60) die al weken op een bankje woont

,,Onderdak voor mij en mijn hondjes, meer vraag ik niet”, zegt ze vanmorgen op zachte toon. De 60-jarige vrouw op het bankje snapt zelf niet dat aan haar enige wens geen gehoor wordt gegeven. Gescheiden van haar twee hondjes naar de nachtopvang voor daklozen is volgens haar geen optie. Ook niet als de beestjes op loopafstand worden ondergebracht in een opvang. ,,Zonder mijn hondjes doe ik geen oog dicht.”



Het is een komen en gaan bij het bankje. Mensen die de schrijnende situatie met eigen ogen willen zien. Wildvreemden stoppen met tassen vol eten en een man uit Oss is naar Eindhoven gereden met een kofferbak vol dekens en kussens. Ondertussen praten zorgverleners op de vrouw in. In de hoop haar te overtuigen dat het zo niet langer gaat. Dat het bed dat al twee weken voor haar klaar staat bij de opvang een goede tussenoplossing is in afwachting van een eigen onderkomen. ,,Een ballentent”, noemt de vrouw die opvang. ,,Als je me echt depressief wil krijgen, moet je me daar onderbrengen.”



Voorovergebogen duikt ze in een uitgave van het Eindhovens Dagblad waarin ze zelf op de voorpagina staat. ,,Er staat dat ik veel drink maar dat valt wel mee”, mompelt ze terwijl ze de krant op de stapel met tijdschriften legt. Ongetwijfeld ook gekregen van mensen die zich haar lot aantrekken. Volgens een buurtbewoner is de stapel spullen om haar heen de afgelopen week gigantisch gegroeid. ,,Op de eerste dag stonden er alleen een paar tassen maar nu staat alles vol. Mevrouw doet ook iedere dag boodschappen. Die vervolgens allemaal staan te bederven in de zon.”