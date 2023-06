‘Wachtlijsten voor Brabants stroomnet zijn er nog zeker vijf tot tien jaar’

indebuurt.nl Sushi, karaoke en meer: het Japan Beach Festival komt naar Eindhoven

Hou je van sushi en zing je schaamteloos mee bij met karaokehits? Dan is het Japan Beach Festival in Eindhoven vast iets voor jou. Op 9 en 10 september verandert stadsstrand de IJzeren Man in een walhalla voor liefhebbers van de Japanse cultuur.