Wandelen op Landgoed De Grote Beek, een combinatie van natuur en cultuurhistorie

EINDHOVEN - Twee IVN-gidsen nemen zaterdag een grote groep wandelaars onder hun hoede voor een tocht over Landgoed De Grote Beek in Eindhoven. Zij vertellen over de gevarieerde natuur, maar ook over het voormalige zwembad en de geschiedenis van het ‘krankzinnigengesticht’.

Het is een mooie dag voor een wandeling. ,,Het is herfstdag zoals die moet zijn. Zon, vochtig en mooie herfstkleuren”, zegt IVN-gids Claudia Stoldt.

De opkomst is groot, rond de zeventig wandelaars sluiten aan bij de -wandeling. ,,Het is een atypische tocht. Niet alleen de natuur komt aan bod, maar ook de geschiedenis van de instelling. Het is een mix van onderwerpen”, aldus gids Jos de Bruijn.

Beter leren kennen

Studenten Evelien van Hilten en Louise Bergsma lopen mee om Eindhoven beter te leren kennen. ,,Vanuit mijn studie houd ik me bezig met ‘natuur ervaren in de stad’”, vertelt Van Hilten. Bergsma is geïnteresseerd in de geschiedenis van De Grote Beek. ,,We hebben niet zelf een wandeling uitgestippeld en zijn juist hier voor de informatie.”

De groep splits zich op en iedereen gaat aan de kuier. De tocht begint met het bebouwde deel in een parkachtige omgeving en steekt dan door naar het bos.

‘Krankzinnigengesticht’

Vroeger was hier alleen maar heide. Het bos werd in 1891 aangelegd met grove den voor de mijnbouw in Zuid-Limburg. In 1913 is het terrein gekocht door het Rijk met het doel een ‘krankzinnigengesticht’, in de volksmond RPI (Rijks Psychiatrische Inrichting), te bouwen.

In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers veel bomen rond de gebouwen gekapt. Na de oorlog heeft een landschapsarchitect parkachtige beplanting aangebracht. Inmiddels is er een diversiteit aan bomen. Beuken, sparren, eiken, enorme kastanjebomen of een zestig jaar oude conifeer. Het terrein is sinds 1993 opengesteld voor publiek, wat lang niet bekend is bij alle wandelaars. Voor veel mensen is het een verrassing wat het landgoed te bieden heeft.

Zwembad ontstaan door bom

Neem de grote kuil in het bos. Die is ontstaan door een vliegtuigbom. Het werd het eerste zwembad op het terrein, compleet met badhuisjes en springplank. Tegenwoordig is het een poel voor amfibieën.

Quote Het is de moeite waard. Je blijft hier ontdekken Eric Zweers, wandelaar

Voor de familie Muijsenberg begint zaterdag de herfstvakantie. ,,Het leek ons een leuk idee om hier te lopen. Ik heb er nog nooit van gehoord en het is hartstikke leuk. Die meneer kan goed vertellen”, zegt Cas (12). Zijn broertje Guus (10) is onderweg druk bezig met zijn insectenpotje. De vangst van vandaag: een kikkertje, mestkever en pissebed.

Ook Eric Zweers is enthousiast. ,,Het is de moeite waard. Je blijft hier ontdekken. Als iedereen meer met de natuur bezig zou zijn, dan zouden er niet zoveel problemen in de wereld zijn.”