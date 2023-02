Wat kan PSV verwachten van Hazard en Van Aanholt? Zo presteerden ze bij hun vorige club

Tekenaar Arjen Vriezekolk geeft ‘De Leukebroe­ders’ een ander gezicht

DOMMELEN - Striptekenaar Arjen Vriezekolk uit Dommelen gaat de strip De Leukebroeders een nieuw leven in blazen. Hij zet de verhalen over de kloostermonniken na 35 jaar voort met het nieuwe album ‘Rollerklooster’. De presentatie is zaterdag in Valkenswaard.

11:35