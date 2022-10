Weer nieuwe topman voor verlieslatend Additive Industries uit Eindhoven

Zombies en een konijnen­pan­tof­fel op Eindhoven Centraal

EINDHOVEN - Het was zaterdag griezelen op het centraal station van Eindhoven. In een kunststof vitrine stond een echt relikwie van de populaire zombie-serie ‘The Walking Dead’. Zombies bewaakten de konijnepantoffel met daarin een voet die net boven we enkels afgezaagd leek.

