Werk genoeg in de horeca maar waar blijven de jongeren? ‘Extra werk loont amper en plezier is belangrijk’

Romeinse vlechten en je huid schoon schrapen na een bad in het preHisto­risch Dorp

EINDHOVEN - Voor de vierde keer vond afgelopen weekend in het preHistorisch Dorp in Eindhoven het evenement ‘Beauty & fashion door de eeuwen heen’ plaats. In het museum liepen de vrijwilligers rond in historische kleding.

25 juli