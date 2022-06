Wie biedt er op een B 25 Mitchell Top Flite bommenwerper? Modelbouwwinkel uit Eindhoven gaat online verder

Dertig jaar lang was de winkel Verspaget Modelbouw aan de Frederiklaan een begrip voor de liefhebbers van het bouwen op de vierkante millimeter. Bijna al die tijd had Leo Verspaget daarnaast een webshop. Nu heeft hij de winkel gesloten, maar online gaat de verkoop door. In de garage en achterliggende schuur bij zijn woonhuis aan de Strijpsestraat is het vol. Erg vol. Overal staan dozen met voorraden en in de tuin ligt een enorme berg van wat kartonnen dozen waren. Verspaget heeft de winkel leeggehaald, vandaar.