Wie bouwde er in 1950 mee aan de nieuwe fabriek van DAF?

Weer of geen weer, Etos ging op pad met vers brood. Wie bezorgde er hier in 1955 in Eindhoven?

EINDHOVEN - Een broodbezorger van de Etos in de sneeuw. Een foto gemaakt in 1955 maar waar in Eindhoven en wie staat er op de foto. Ook andere verhalen over de Etos en de bezorgers zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl