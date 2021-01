Wilde achtervolging met ‘levensgevaarlijke capriolen’ resulteert in crash en aanhouding in Eindhoven

Het begon allemaal in Woensel-Noord. Agenten zagen daar een voertuig rijden dat ze wilden controleren en gaven een stopteken. In plaats van te stoppen ging de verdachte ervandoor. ,,Dit resulteerde in een wilde achtervolging door de wijken Vaartbroek en Eckart", schrijft de politie. ,,De bestuurder haalde levensgevaarlijke capriolen uit en bracht hierdoor meerdere burgers in gevaar.”