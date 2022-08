Wim Wijn (100), die tot zijn dood zijn eigen brood bakte, is overleden

UPDATE Steekpar­tij in Eindhoven: 41-jarige man zwaarge­wond naar ziekenhuis, wel buiten levensge­vaar

EINDHOVEN - Een 41-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een steekincident. Een motoragent trof rond 01.00 uur het slachtoffer aan in de bosjes op de PSV-laan in Eindhoven. De politie vermoedt dat hij daar al enkele uren lag.

