‘Winkel van Sinkel’ groeit en groeit; handelshuis Edco neemt Astense collega over

Dansen op jazz vol Surinaamse ritmes, met ook Howard Komproe en Jeangu Macrooy

EINDHOVEN - In een optreden van fluitist Ronald Snijders met een bigband is het dansen geblazen. Samen gaan ze terug naar de oorsprong van de jazz. ‘Kaseko Time’ staat bol van aanstekelijke dansmuziek. Ook cabaretier Howard Komproe en zanger Jeangu Macrooy zijn van de partij. De voorstelling zou vrijdag 27 mei plaatsvinden in Muziekgebouw Eindhoven, maar is verplaatst naar zaterdag 18 juni.

15:39