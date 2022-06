Winnaar (14) van Archipel-concours vertelt nu al het verhaal achter de noten

recensieEINDHOVEN - De winnaar van het negende Archipel Muziekconcours 2022 in het Muziekgebouw Eindhoven is de veertienjarige pianist Ethan van der Velden uit Alphen aan de Rijn. Tweede werd fluitiste Sarah van der Lijke (15) uit De Steeg, derde viool/cello-duo Femke Chu (18) en Lidwien Kuijper (17) uit Eindhoven. De winnaar kwam, zag en nam voor zich in met pianostukken van Grieg, Mozart en Scarlatti.

Archipel Muziek Concours wil jong en oud samen brengen via muziek. Goede muziek, licht klassiek, gespeeld door jong talent. De voorronden vinden plaats in de huizen van Archipel, de finale in de grote zaal van Muziekgebouw, afgelopen zondag.

Fernando Lourens, met zijn tien jaar de jongste deelnemer vond het leuk maar ook spannend. “Ik had buikpijn toen ik het podium op moest, maar die verdween zo gauw ik ging spelen.” Fernando uit Den Haag is net als de andere deelnemers een ‘jong talent’. Hij speelt nu vijf jaar piano en wil pianist worden. Tijdens de finale speelde hij onder meer de Fantasie in d van Mozart, zijn favoriete componist. “Chopin vind ik ook wel mooi, maar van de klank van Mozart hou ik het meest.”

Quote Binnenkort doe ik alweer mee aan een Canadees concours Fernando Lourens (10)

Fernando trad aan in een fleurig pak en wist goed hoe hij zich op het podium moest gedragen. Op de vraag hoe hij het zou vinden om niet te winnen, gesteld voor de bekendmaking van de juryuitslag, antwoordde hij laconiek. “O, dat vind ik niet erg hoor, ik heb het Prinses Christina concours al gewonnen en een paar online concoursen, en binnenkort doe ik alweer mee aan een Canadees concours.” Zijn ouders, Fernando is enig kind, horen het trots en breed glimlachend aan.

Begrip van de muziek

Alle deelnemers zijn ervaren concours-gangers. Nederland heeft veel wedstrijden voor jonge musici in diverse leeftijdscategorieën, wie wat wil bereiken moet van zich laten horen. Het Archipelconcours doet in dat rijtje sinds een paar jaar serieus mee. Het moet voor de jury, die bestond uit musicus en bestuurder Raf de Keninck, violiste Lei Wang en docent en dirigent Jan van den Eijnden, lastig zijn geweest om een tienjarige pianist met een achttienjarige cellist te vergelijken.

Dat ze koos voor een veertienjarige voelt echter niet als een compromis, want Ethan van der Velden speelde met veel begrip van de muziek en technisch vrij. Bovendien bracht hij het verhaal achter de noten goed over. Hij kon zo aanschuiven op het podium in de kleine zaal, waar tegelijkertijd zijn collega’s van het Storioni Festival Schumann speelden.