Wonen als in een groot gezin biedt minderjarige vreemdelingen veilige basis

Het is een drukte van jewelste aan tafel. Iedereen is uitgelaten. Hicham Akourrih zit aan het hoofd van de tafel en ziet het geamuseerd aan. Hij is als een ‘vader’ voor de groep. Als mentor bij de kinderwoongroep van Sterk Huis zorgt hij samen met zijn collega’s 24 uur per dag voor een veilige basis voor twaalf kinderen. Die kinderen ontvluchtten nog niet zo lang geleden, helemaal alleen, een land in oorlog of onderdrukking.