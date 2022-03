Woningbouw Hofdijkstraat in Eindhoven komt dichterbij: maximaal 40 appartementen of minder stadswoningen

De gesprekken over de precieze invulling van het terrein lopen nog. Daarin wordt bepaald of er appartementen komen of (ook) stadswoningen. In het bestemmingsplan voor de nieuwbouw wordt een bouwblok van twaalf meter hoog mogelijk gemaakt met maximaal 40 woningen. Dat ligt tussen de Hofdijkstraat en de tuinen van de bebouwing aan de Aalsterweg en aan de Anna Bijnsweg. Dat plan komt waarschijnlijk in mei aan de orde in de gemeenteraad. Daar is ook nog inspraak mogelijk.