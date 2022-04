Woonbedrijf experimenteert in Eindhoven met woningsplitsing, ook voor senioren

EINDHOVEN - De eerste van tien woningen is omgebouwd, in Eindhoven. In plaats van één groot gezin kunnen in de Woenselse woning nu twee kleinere huishoudens wonen. Als deze ‘woningverdubbeling’ een succes is, wil corporatie Woonbedrijf meer grote eengezinswoningen om gaan bouwen, ook in andere gemeenten.