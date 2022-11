Woonwagenbewoners in zak en as na inferno op kamp; ‘Brandweer kwam veel te laat’

In Herinnering Een ongeluk met zijn Cessna maakte een einde aan het leven van de stoere, knappe en slimme Taco Huysinga (1967-1991)

Taco Huysinga had alles mee. Hij was knap, slim en stoer, hij durfde alles. Op iedereen maakte hij een onuitwisbare indruk. Zelfs nu nog, 31 jaar na zijn dood, komen zijn vrienden langs bij zijn ouderlijk huis en worden er anekdotes verteld. Toen Taco stierf was hij pas 23 jaar, maar hij had intens geleefd.

6 november