Wordt de Stratumse Jolanda Kooi ‘Buurheld 2022'?

EINDHOVEN - Jolanda Kooi staat niet graag in de spotlights, maar nu ze eenmaal genomineerd is voor Nationale Buurheld 2022, gaat ze ervoor. ,,Het hoeft niet om mij te draaien, maar nu het zover is gekomen, wil ik dat buurtfeest winnen ook”, zegt Kooi.

De in de Bloemenbuurt wonende Kooi is door zes buurtgenoten genomineerd. Zij vinden haar een grote verbindende schakel in de wijk. Zij is een van de drie finalisten voor de titel van Nationale Buurheld van het Jaar 2022. ,,Ik doe niet alles alleen, want we zijn met een team van vier vrouwen.” Kooi noemt zichzelf wel ‘de drijvende kracht’ van dat team.

Sinds 1998 woont zij in de Bloemenbuurt in Stratum. Vrij snel meldde zij zich aan bij de buurtpreventie, en sindsdien is haar inzet voor de buurt alleen maar groter geworden. Zo heeft zij zich hard gemaakt voor een buurthuis in de Leliestraat, waar inmiddels heel wat activiteiten plaatsvinden. Ze kookt voor ouderen en iedere week is zij -samen met medebewoners- op straat te vinden met een prikstok om vuil te rapen. Kooi: ,,Hierdoor ben ik ook zichtbaar. Mensen spreken je aan en zo leg ik weer nieuwe contacten.”

Ook hebben de bewoners een stukje bloemen­tuin in eigen beheer Jolanda Kooi, Stichting Bloemenbuurt

Toen de woningcoöperaties in de wijk huizen ging renoveren, kwam het idee om meteen het Bloemenplein op te knappen. ,,Iedereen was erbij betrokken en samen is een plan gerealiseerd. De prikstruiken zijn weg voor meer openheid, zitbankjes moeten uitnodigen om de nieuwe ontmoetingsplek te bezoeken, de bloembakken zijn opnieuw beplant en er komen nog speeltoestellen. Ook hebben de bewoners een stukje bloementuin in eigen beheer. Er zijn inmiddels veertien mensen die hier enthousiast mee bezig zijn.” Samen met haar teamgenoten Marjan van Daal, Carola van Bavel en Yvonne Nettekoven zit Kooi in de stichting ‘Bloemenbuurt’.

Nominatie

Buurtgenoot Eveline Vosters is de initiatiefnemer voor de nominatie van Kooi. Vosters: ,,Ik zag een affiche van Buurheld. Ik kende Jolanda niet persoonlijk, maar zij beheert ook Facebook voor de buurt. Zij houdt ons op de hoogte, dus ik moest meteen aan haar denken. Jolanda zorgt voor verbinding in de wijk en dat geldt eigenlijk ook voor de andere dames, maar je mag maar een persoon nomineren.”

Lotte Vosters (10) kan er over meepraten. ,,De opruimdag was heel leuk, en ook de burendag. In mijn straat wonen niet veel kinderen, maar die dag heb ik gezien dat er wel veel in de wijk zijn .”

Kooi was compleet verrast door de nominatie. ,,Wel heel leuk. Ik hoor nu hoeveel invloed het heeft gehad wat we gedaan hebben. We maken meer los dan we zelf dachten.”

Nationale Buurheld van het Jaar vindt voor de tweede keer plaats. Het is een prijs voor mensen die voor hun buurtgenoten klaarstaan. Het is een initiatief van woningverhuurder Heimstaden. Stemmen op Jolanda Kooi kan tot en met zondag 3 juli op buurheld.nl.