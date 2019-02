Wordt vandaag de warmste 27 februari ooit gemeten? ‘Dan moet alles meezitten’

Volgens Weerplaza is het niet de vraag óf er datumrecords gebroken worden, maar in hoeverre. Het record voor 27 februari is in handen van De Bilt, waar het op die dag in 1964 precies 15,1 graden was. Dat record gaat vandaag naar alle waarschijnlijkheid aan diggelen, want zoals het er nu uitziet, wordt het dan net zo warm als gisteren.



Misschien nog wel warmer? ,,Dan moet alles meezitten”, vertelt meteoroloog Wilfred Janssen. ,,Dan moet er geen wind zijn en volop zon.” Maar dat niet alleen. Ook moet de lucht heel droog zijn. Janssen: ,,In het westen en het noorden van het land wordt de lucht wat vochtiger. In de zuidoostelijke helft van het land blijft de lucht waarschijnlijk droog, dus de kans is groot dat het weer daar vandaag vergelijkbaar is met dat van gisteren.”



De warmste februaridag sinds 1901 (toen startte het KNMI met weermetingen in De Bilt) werd gemeten in het Zuid-Limburgse Oost-Maarland. Op 24 februari 1990 steeg het kwik daar tot 20,4 graden.