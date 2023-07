Yvonne Lammers leeft twee maanden in de middeleeuwen, in haar eigen preHistorisch Dorp

ANALYSE Dit is de eerste tussen­stand in de selectie voor het nieuwe seizoen bij PSV: talenten ruiken hun kans

Na de tweede oefenwedstrijd van dit seizoen, tegen FC Augsburg, is weer een nieuwe tussenstand op te maken bij PSV. Bij de ploeg van Peter Bosz zijn de basisplaatsen nog lang niet verdeeld en zoals de coach zelf al zei: niks is in beton gegoten voor de rest van het seizoen. Toch zijn al enkele ontwikkelingen waar te nemen, omdat Bosz nieuwe accenten aanbrengt en een aantal dingen heeft verschoven.