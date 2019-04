Yvonne uit Eindhoven werd belaagd door anti-abortus demonstranten

Nu ook pro Zwarte Piet actiegroep in Eindhoven

6:01 EINDHOVEN - In Eindhoven is er nu ook een actiegroep ontstaan die níet wil dat het uiterlijk van Zwarte Piet in Eindhoven verandert. Initiatiefnemer is John van de Vorst (38) uit Gestel. Zijn nieuwe Facebookpagina ‘Eindhoven handhaaft Zwarte Piet’ heeft in korte tijd al 833 volgers verzameld.