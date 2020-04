Zeer grote brand in varkensstal Lierop, waarschijnlijk 1000 dieren dood

In de vier stallen op het terrein zitten in totaal zo’n 6000 varkens. De 5000 overgebleven dieren blijven tijdens het blussen in hun stal, waar ze volgens een woordvoerder van de brandweer het veiligst zijn. Hij verwacht dat het zijn collega’s lukt om een geschakelde tweede stal te redden van de vlammen.

Zeer snel opgeschaald

De eerste meldingen van de brand bij Vleesvarkenbedrijf Driessen aan de Lungendonk kwamen rond middernacht. Al binnen een paar minuten werd opgeschaald naar zeer grote brand. De loods van 2000 vierkante meter is in de twee uur daarna nagenoeg helemaal uitgebrand.

Groot bedrijf

Varkenshouder Gerard Driessen heeft verdeeld over vijf locaties in totaal zo’n 30.000 varkens, zo weet Boerderij.nl. De agrariër schrijft daar regelmatig over ontwikkelingen in de branche. Zijn stallen in Lierop stelde hij regelmatig open voor publiek. Met open dagen, maar ook op andere dagen met een zichtstal voor bezoekers.