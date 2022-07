Zelfs gratis wil de automobilist niet parkeren in de Eindhovense P+R van 20 miljoen euro

Nieuwe parking in Eindhoven trekt nauwelijks bezoekers, die in Den Bosch wel: ‘Je moet duidelijk maken dat deze voorzienin­gen bestaan’

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Waarom trekt de parking aan de Aalsterweg in Eindhoven nauwelijks bezoekers terwijl zo'n P+R in andere steden wel werkt? Hoe toegankelijk een stad is, speelt sowieso een rol, blijkt tijdens een kijkje bij de ‘buren’ in Den Bosch.

8 december