Zes TU/e-onderzoekers slepen elk 800.000 euro in de wacht voor onderzoek

Jongeren praten niet en dat moet expo The Kind Effect veranderen

EINDHOVEN - Jongeren kijken geen nieuws, zitten in hun eigen wereld en praten niet als het niet goed gaat met ze. De expositie The Kind Effect in The Student Hotel in Eindhoven maakt daar een einde aan. Met beeld en verhaal wordt duidelijk hoe je van iets negatiefs iets positiefs kan maken.

28 juni