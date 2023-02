Zestig bomen weg voor bouwprojecten bij Eindhoven Centraal, gemeente wacht zo lang mogelijk met kappen

Busje en heg vlak na elkaar in brand in Valkens­waard

VALKENSWAARD - In Valkenswaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag kort na elkaar twee keer brand uitgebroken. Eerst vloog achter een huis aan de Dokter Dagevosstraat een grote conifeer in brand, iets later aan de Van de Venstraat een busje. De politie onderzoekt of de incidenten met elkaar te maken hebben.

