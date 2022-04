Zeven hotspots en foodtrucks in binnenstad: Eindhoven kleurt weer oranje tijdens Koningsdag

Baklap is echte Eindhoven­se film: ‘Ook wij hebben hier filmster­ren’

Weinig budget, zeeën van tijd en een complete Eindhovense crew en cast. Zo begonnen filmmaker Tom Elswijk en taxichauffeur Ivo Jansen aan een bijzonder filmproject in coronatijd. Het eindresultaat, Buckle Up a.k.a. Baklap, ging dit weekend in première met een drive in-show op het Ketelhuisplein.

10 april