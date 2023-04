Ziekenhuizen gaan samenwerken om groeiende zorgvraag aan te kunnen; ‘Anna-patiënt opereren in het Catharina en andersom’

de kwestie Is 15 procent hoger salaris genoeg voor ziekenhuis­per­so­neel?

BREDA - Na maanden van gesteggel, acties in onder meer Amphia Ziekenhuis en Bravis, krijgt ziekenhuispersoneel maximaal 15 procent meer salaris in twee jaar. Wat vindt u daar nou van? Moeten de bonden opnieuw om de tafel, of moet je ook een keer tevreden zijn? Mag zorgpersoneel wel staken als het gaat om de gezondheid van mensen?