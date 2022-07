Ziekenhuizen halen medewerkers uit Azië vanwege personeelstekort, voor ze beginnen worden ze in Eindhoven bijgespijkerd

Er worden binnenkort enkele tientallen verpleegkundigen uit de Filipijnen, Indonesië en India ingevlogen om de zorg in de ziekenhuizen te ontlasten. Voordat ze beginnen in het ziekenhuis worden ze bij Summa Zorg in Eindhoven bijgespijkerd. De eerste lichting moet in het najaar aan de slag gaan in ziekenhuizen in Den Haag en Limburg.