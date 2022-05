Ziggodroom Brucified komt uit. ‘Maar over 48 uur weer op de steigers’

Hun ‘Ziggodroom’ kwam uit: spelen voor een volle bak met 17.000 mensen. De droom werd realiteit dankzij het SBS6-programma The Tribute - Battle of the Bands. Van elf deelnemende bands wonnen er eind februari vier een plekje op het immense podium van Nederlands grootste poptempel. De show met Queen Must Go On, Rootsriders en the Billy Joel Experience was binnen twee dagen uitverkocht.