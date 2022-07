Zo bereiden scholen, kinderdagverblijven én Toverland zich voor op de extreme hitte

Op meerdere scholen zijn aangepaste roosters van kracht. Onder meer is dat het geval bij ’t Palet in Eindhoven. Maandag om 08.00 uur zaten de kinderen al in de schoolbankjes en om 13.15 uur konden ze weer naar huis. Ook voor dinsdag geldt dat rooster. ,,Lesgeven bij 38 tot 40 graden is echt niet wenselijk. Dan kun je beter iets eerder beginnen en eerder stoppen”, zegt directeur Ruben Adriaans.