Zon, ijsjes eten en weer even tijd voor elkaar: Zuidoost-Brabant maakt zich op voor meivakantie

Wie in het weekend een rondje maakt door de regio, op zoek naar drukte bij de start van de meivakantie, moet toch vooral bij vakantieplekken zijn. Op zaterdag is het bij de ‘dagjes-uit-locaties’ niet drukker dan anders. Waarschijnlijk zal de drukte daar vanaf maandag toenemen, als vakantiegangers een dagje dierentuin willen doen, of de kinderen even los willen laten in een speeltuin. De zaterdagse sportverplichtingen zorgen ervoor dat mensen die niet op vakantie gaan vooral bij sportverenigingen vertoeven. Zoals in Son en Breugel waar het bij hockeyclub HTC Son en voetbalclub SBC een drukte van belang is met geparkeerde auto’s.