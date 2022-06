Zonnepanelen beschikbaar op Zonnepark Welschap

'Over tien jaar zijn wij de eerste economi­sche regio van het land, we hebben het rijk nodig om dat mogelijk te maken’

EINDHOVEN - Voor vier op de vijf scholen in de regio is internationalisering een punt waar volop aandacht aan moet worden geschonken. ,,We komen nu op een punt dat de toestroom van buitenlandse kinderen zo enorm is en zo snel gaat, dat de druk bijna niet vol te houden valt", aldus Sultan Solak, collegevoorzitter van onderwijsorganisatie Platoo.

13 juni