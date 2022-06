Zoon schoot zijn stiefvader mogelijk per ongeluk in zijn nek in Tongelre

Interieur­win­kels van Homestock failliet, ook winkel in Eindhoven gesloten

EINDHOVEN - Winkelketen Homestock, met onder andere een filiaal in Eindhoven, is failliet. De curator, Rocco Mulder uit Haarlem, stelt dat de interieurwinkels veel last hadden van de oplopende inflatie. ‘Ze zagen de omzet in rap tempo teruglopen.’

12:47