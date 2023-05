Zorgelijke groei van groep economisch daklozen in Eindhoven: ‘Als hun netwerk opdroogt, belanden ze in de opvang’

Deze artiesten treden dit jaar op bij Snollebol­le­kes’ Total Loss-festival in Best

BEST - Van Mart Hoogkamer en Donnie tot Outsiders en Paul Elstak, maar ook Jan Biggel en Marco Schuitmaker maken op 9 en 10 september hun opwachting op het tweede Total Loss-festival van Snollebollekes’ Rob Kemps. Ruim 200 artiesten reizen die dagen af naar Strandpark Aquabest in Best.