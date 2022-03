Zuhoor Tolou over ramp in Afghanistan: ‘Mensen verkopen zelfs hun nieren om aan geld te komen en eten te kunnen kopen’

EINDHOVEN - Waarom doe ík eigenlijk niks voor Afghanistan, vroeg Zuhoor Tolou (36) zich een beetje beschaamd af toen hij het verhaal van Joeri Messelink las. Deze Helmonder liep 250 kilometer om geld op te halen voor Afghanistan. Dat was voor Tolou de reden om zondag 20 maart een benefiet te houden in het Muziekgebouw.

Als iemand zonder enkele connectie met het land dit kan doen, dan kan ik dat ook, dacht de in Afghanistan geboren Tolou. Met zijn evenementenbureau Dejavu Events organiseert hij voor het burgerinitiatief Hart voor Afghanistan een benefietconcert. Een aantal Eindhovense ondernemers haakte aan en maakt het event mogelijk.

Afghaanse artiesten die in Nederland wonen werken belangeloos mee. Zangers, muzikanten en danseressen als Najim Nekzad, Farida Tarana, Parwanah en Nawid Heidari maken er met moderne en traditionele dans en muziek een mooie show van. ,,Het zijn geen sterren van wereldformaat, maar wel heel populair en bekend bij Afghaanse mensen”, licht Tolou toe.

In Eindhoven opnieuw begonnen

Afghanistan gaat gebukt onder extreme armoede en werkeloosheid. Tolou is zelf als jongen van dertien jaar met zijn ouders, zussen en broer gevlucht uit Afghanistan. Ze kwamen in Eindhoven terecht en hier is het leven van Tolou opnieuw begonnen.

Ze hebben nog wel contact met familie die voornamelijk in Kabul woont. Hij weet hoe verschrikkelijk het daar is. ,,Sinds de inval van de Taliban is het nog erger geworden. Er is geen geld, want banktegoeden zijn bevroren. Er is ook geen eten. De economie ligt stil. Mensen verkopen zelfs hun nieren om aan geld te komen en eten te kunnen kopen.’’

In november is Hart voor Afghanistan gestart met de bedoeling om in honderd dagen 100.000 euro in te zamelen voor de humanitaire ramp daar. Dat bedrag is inmiddels bij elkaar, en Unicef helpt hiermee duizenden ondervoede kinderen weer op gewicht te komen. Ook worden er mobiel gezondheidsteams ingezet die de mensen daar van basisgezondheidszorg voorzien. De actie gaat door. Wegens het uitblijven van grootschalige hulp lijdt meer dan de helft van de Afghaanse bevolking honger.

Gevoel is dubbel

Tolou: ,,Het is prachtig om te zien dat er met Giro555 zoveel geld is opgehaald voor de mensen uit Oekraïne. Maar het gevoel is heel dubbel. Hart voor Afghanistan heeft gevochten om hulp van Giro555 te krijgen, maar dat is niet gelukt, omdat er niet genoeg media-aandacht voor zou zijn. Terwijl meer dan 24 miljoen mensen honger hebben. Ik snap het wel. Oekraïne is een acuut probleem, in Afghanistan speelt het al jaren.’’

Een ticket voor het benefiet kost 20 euro, voor een familietafel voor acht personen moet 200 euro worden neergelegd en voor een tientje zijn er ook een streaming-tickets. ,,Dan kunnen mensen buiten Eindhoven en Nederland ook kijken’’, zegt Tolou. Al het geld gaat naar Unicef.