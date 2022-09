Zumba of badminton? Hoe krijgt Eindhoven haar inwoners in beweging?

De vriendinnen Ingrid Stevelmans en Nanda Verbaan staan te swingen bij de zumbales in winkelcentrum WoensXL. Ondanks de koude zaterdag hebben de dames het warm gekregen. Verbaan: ,,We zijn op zoek naar een andere manier van bewegen.”

Ze wandelen wekelijks, maar het is niet het favoriete ding van Stevelmans. Stevelmans: ,,Door mijn morbide obesitas kost het me moeite. Ik kan moeilijk aansluiten bij sporten. Ik ben welkom, maar het sluit fysiek niet aan.” Zij hoopt zaterdag advies te krijgen waar ze terecht kan en of ze anderen kan helpen met dezelfde problemen.

Quote Mensen gaan de deur uit en krijgen meer contacten. Het helpt tegen eenzaam­heid Marly Litjens

Bezoekers kunnen proeven aan sporten als klimmen, badminton en bowlen, maar ook het ‘nieuwe’ stoepranden. Met een kunststof stoeprand kan het balspel overal gespeeld worden.

Voor de alleskleinsten is er een springkussen en wie het aandurft kan ‘jouw-vetste-sporttruc-challenge’ aangaan met allround straatvoetballer Nasser El Jackson. Er zijn kraampjes met informatie over fittesten, sportprogramma’s en financiële ondersteuning om te kunnen sporten voor kinderen én volwassenen.

Advies op maat

Stevelmans gaat voor advies naar een van de sportregisseurs: Marly Litjens, tevens projectleider. Litjens vraagt haar een formulier in te vullen, waarin zij haar specifieke vragen kan stellen. ,,Wij komen bij haar terug en geven haar een advies op maat. Op een later moment vragen wij of er iets mee is gedaan en of we nog verder kunnen helpen”, vertelt Litjens.

Doel van de Sportweek is om de Eindhovense burgers te motiveren en in beweging te krijgen. Litjens: ,,Naast het gezondheidsaspect heeft sport ook voordelen op sociaal vlak. Mensen gaan de deur uit en krijgen meer contacten. Het helpt tegen eenzaamheid.”

‘Sport is voor iedereen’

Eef van Schijndel doet oefeningen op muziek. Regelmatig bezoekt ze de Vitality Club in Jagershoef. ,,Het is heel fijn. Ik heb versleten ruggenwervels en de oefeningen worden aangepast. Je bent anders geneigd om te stoppen. Het geeft plezier en je hebt contacten.” De Vitality Club is een laagdrempelige stap om te gaan sporten. Buurtsportcoach Danny Nooijen: ,,Er komen vijf clubs in Eindhoven. We begeleiden mensen richting een sport. Het is voor iedereen.”

Een onderdeel van de Sportweek is ‘Welkom bij de Club’. Sporters in spe kunnen deze week bij diverse sportaanbieders in de stad gratis of tegen een kleine vergoeding een proefles volgen. Voor het aanbod en meer info over het sportaanbod zie: eindhovensport.nl.