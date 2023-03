ZVV Eindhoven schuldig aan gestaakt zaalvoetbalduel in Volendam; voor ZVV-speler dreigt drie maanden schorsing

Brabants BBB-kop­stuk John Frenken na euforie al snel weer aan de slag: ‘Onervaren­heid kan ook een voordeel zijn’

SON EN BREUGEL - John Frenken sliep maar drie uur na de memorabele verkiezingsavond voor ‘zijn’ BBB in Brabant. Toch lijkt het thuis aan de keukentafel alsof de oud-wethouder van Son en Breugel overloopt van de energie. Tijd om lang stil te staan bij de monsterzege is er niet voor de lijsttrekker. ,,We doen nog vijf minuten vrolijk en gaan dan aan de slag.”