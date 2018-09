Zware explosies bij woningen in Best en Eindhoven: enorme schade, bewoners met schrik vrij

BEST/EINDHOVEN - Bij woningen in Best en Eindhoven zijn vrijdagnacht twee zware explosies geweest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van een verband en roept getuigen op zich te melden.

Bij een flat aan de Kijkduinstraat in Best was volgens de politie rond drie uur 's nachts 'een enorme knal' te horen. Op de eerste verdieping van de flat bleek een balkon zwaar beschadigd.

De ruiten van de woning waren gesneuveld en brokstukken van het balkon lagen tot meters van de flat. Volgens de politie lijkt het erop dat er een zwaar explosief op het balkon werd gegooid. De bewoners die in het appartement lagen te slapen, raakten niet gewond.

Tweede explosie

Een paar uur later was het raak in Eindhoven. Bij een woning aan de Keldermansstraat werd rond zes uur een explosief naar binnen gegooid bij de voordeur. Een zware ontploffing was ook hier in de omgeving goed te horen.

In de woning was de ravage groot, maar ook hier raakten de aanwezige bewoners niet gewond. Specialisten van de technische recherche hebben in beide woningen onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld.

Reactie politie

,,Het is op dit moment volstrekt onduidelijk wie er achter deze actie zit", laat een woordvoerder weten. De recherche gaat met de bewoners in gesprek en onderzoekt of er bijvoorbeeld conflicten spelen die hiermee te maken kunnen hebben.