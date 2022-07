Zwarte zaterdag maakt weinig indruk op vakantiegangers op parkeerplaats aan A67

VELDHOVEN - Zwarte zaterdag of niet, vakantiegangers rijden massaal naar het zuiden. Waarom stappen ze juist vandaag in de auto of op de motor? Een kijkje op parkeerplaats Oeienbosch aan de A67 bij Veldhoven.